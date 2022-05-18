Mısır'a 9 yıl sonra bakan düzeyinde ilk ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor
Kaynak : TRT
Eklenme : 18 Mayıs 2022 15:28
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "
Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" demişti. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız