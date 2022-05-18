Kedilere ağustos sonuna kadar sokağa çıkma yasağı

Almanya'da yetkililer, nadir görülen tepeli tarla kuşunu üreme mevsimi boyunca korumak için kedi sahiplerine kedilerini ağustos sonuna kadar evde tutmaları kararı aldı.

Karar, yuvasını yerde yapan ve bu nedenle kediler için kolay bir av haline gelen tepeli tarla kuşunu korumaya yardımcı olmak için tasarlandı. Kasabanın güney kesimindeki tüm kediler için geçerli olan ve 3 yıl boyunca tekrarlanacak kararın evcil hayvan sahiplerini sıkıntıya soktuğu ifade ediliyor.

Yerel hayvan koruma derneği başkanının, karara itiraz etmek için yasal adımlar atmayı planladığı belirtildi.