TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
Rüşvet operasyonunda 4 itirafçı, zabıtaları suçladı
Rüşvet operasyonunda 4 itirafçı, zabıtaları suçladı
Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
Altın fiyatlarında FED etkisi: Gramı 931 TL
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
2022-EKPSS sonuçları açıklandı
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Yaşadığı ilde üniversiteye yerleşen öğrenciler en çok İstanbul'da
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Müfettiş, uzman ve akademisyenler dahil 12 kişiye FETÖ'den gözaltı
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanında kutlayacağız
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
Erdoğan'dan muhalefete tepki: SADAT tantanası çıkardılar!
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
YUVAM hesapları uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında teminatlar yüzde 100 artırıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanına 'öğretmen atamaları' soruldu
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Süt, kırmızı et ve çaydan sonra yumurtaya da zam
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
Dövizle ödeme yasağı kur kavgası başlattı
KDV'den sonra çaydan da vurdular
KDV'den sonra çaydan da vurdular
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
TOBB Başkanı tarih verdi: TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Öğretmenden hayat kurtaran manevra
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Salda Gölü'nün 'bataklığa dönüştü' iddialarına cevap
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 608 yeni vaka, 7 vefat
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
Siber muhafızlar bu okulda yetişiyor
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
TBMM'de gündem Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi yapılması
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Çaya zam geldi, Belediye çay stokçuluğu denetimine çıktı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuya atandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde, koruma alanı içinde olmayan belli noktalarda mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesinin, insan kaynaklı olmadığını belirterek, Salda Gölü'nü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceklerini ve geleceğe en güzel haliyle bırakacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 16:11
Yazdır
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Salda Gölü'nün, "çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle bataklığa dönüştüğü" iddialarına yanıt verdi.

Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ederek, kaçak yapıları yıktıklarını, çöpleri ve konteynerleri kaldırdıklarını, beyaz kumları korumak amacıyla araç girişlerini engelleyip, ziyaretçi sınırlaması getirdiklerini hatırlatan Kurum, "Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzün, koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımında, "#SaldaHepGüzelKalacak" etiketini kullanan Bakan Kurum, "Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel, yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız." ifadelerini kullandı.

- NASA Salda paylaşımı yapmıştı

Bakanlıktan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak, Salda Gölü ile ilgili yaptığı çalışmaların anlatıldığı açıklamada, Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün fotoğrafının altına, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik." notunun düşüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin, Salda Gölü'nün bir bölümünde suların çekilmesine yol açmasının, 'bataklığa dönüştü' olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak 'çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu' iddiaları gösterildi. Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması." denildi.

Salda Gölü'nün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik birçok proje geliştiren Bakanlığın, Salda Gölü ve çevresinde sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin vermediği, daha önce başlatılan projeleri de sonlandırdığı aktarılan açıklamada, alanda vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kıyı Kanunu'na uygun olarak doğayla uyumlu, ahşap, doğal zeminden yüksek üniteler yerleştirildiği belirtildi.

Salda Gölü'nün, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, NASA'nın Mars'tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen "Salda Gölü'nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle Metabarkodlama Projesi"nin de üniversitelerle iş birliği halinde yürütüldüğü bildirildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Komutanı yaptığı müdahale ile hayata bağlayan ATT'ye takdir belgesi
Komutanı yaptığı müdahale ile hayata bağlayan ATT'ye takdir belgesi
Meteoroloji ve Valilikten uyarı: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji ve Valilikten uyarı: Ankara'ya kar geliyor
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı
'Bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum'
'Bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum'
Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği
Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!
Meteoroloji açıkladı, İstanbul için 'yağmur' alarmı!

Bu Habere Tepkiniz

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat_adv1867
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Dudak okuyarak sessiz dünyasından sıyrılan genç öğretmenliği hedefliyor

Henüz 4 yaşındayken menenjit hastalığı sonrasında duyma yetisini yitiren, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sadece 5 elektrot seviyesinde duyabilen 21 yaşındaki Zuhal Aydın, dudak okuyarak konuşmayı öğrendi, şimdi üniversitede öğrenim görüyor. Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Örenli mezrasında yaşayan Zuhal Aydın'ın, işitme yetisini kaybettikten sonra 6 yaşında sol kulağına biyonik kulak ameliyatı yapıldı. İki kulağında 120 desibel işitme kaybı olan Aydın, operasyon sonrası 5 elektrot düzeyinde düşük seviyede de olsa duymaya başladı.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

İçtiğiniz kahve türü kalp krizi riskinizi artırabilir

Norveç'te kahvenin türünün kalp krizine etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. 20 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada, filtre kahvenin kandaki kolesterolü en az artıran kahve türü olduğu ve kalp için daha sağlıklı olduğu belirtildi.