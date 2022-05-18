TSK ve MİT tespit etti, SİHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 16:48
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki "terör inlerinin" vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız