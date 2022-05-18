Komutanı yaptığı müdahale ile hayata bağlayan ATT'ye takdir belgesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında Hakkari'de kurulan seyyar hastanede sağlık hizmeti veren Denizli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) görevlerini başarıyla tamamlayarak Denizli'ye döndü. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan, Başkan Yardımcısı Dr. Mesut Düzelli ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven ile birlikte UMKE çalışanlarını ziyaret etti. Göreve katılan sağlık çalışanlarıyla değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bölgede yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı UMKE çalışanlarına teşekkür etti. Öztürk ayrıca görevi sırasında bir komutana yaptığı başarılı müdahale ile hayata bağlayan ATT Galip Çakmakçı'ya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan takdir belgesini verdi ve UMKE ekibinin düzenli ve disiplinli çalışmaları nedeniyle başarılarının devamını diledi.