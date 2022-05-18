Otomobil alım satımında 70 kişiyi dolandıran baba ve 3 oğlu gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'ndeki bir oto galericinin piyasada güven sağladıktan sonra son zamanlarda ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satımlarında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.Y. ile oğulları G.Y, A.Y. ve S.Y'yi kent dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerinde 787 bin lira, 1372 aracın satış sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirdi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

İlk tespitlere göre yaklaşık 70 müştekinin mağdur edildiği, zanlıların 100 milyon lira civarında haksız kazanç elde ettiği, sayının artabileceği öğrenildi.