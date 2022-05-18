Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mayıs 2022 19:57
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız