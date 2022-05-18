Tanju Özcan'dan sığınmacılara Arapça ilanla çağrı: Dönün artık ülkenize

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla zaman zaman gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak şehrin billboardlarına "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı Arapça ve Türkçe ilanlar astırdı.

"11 YIL ÖNCE MİSAFİR OLARAK GELDİNİZ"



Söz konusu ilanlarda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKÇE DEFALARCA SÖYLEDİK, ANLAMADILAR"



Sosyal medya hesabından da ilanlarla ilgili bir paylaşım yapan Özcan "Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter artık" dedi.