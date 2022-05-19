Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştuğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 21.00'da sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınından buluşmanın takip edilebileceğini aktardı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Mayıs 2022 04:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız