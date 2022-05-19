İstanbul merkezli rüşvet operasyonunda sabit fiyat tarifesi ortaya çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 şüphelinin ifade alma işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 17 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Suç örgütünün çalışma sistemi 2 evreden oluşuyor

AA muhabiri, söz konusu rüşvet çarkının sürekli döndürülebilmesi için kurulan 2 evreli sisteme ulaştı. Şebeke, "taktiksel aşama" denilen birinci evrede, işletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştiriyor. İkinci aşamada ise "operasyonel evre"ye geçilerek bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleriyapılıyor.

Şüphelilerin "resmi hiyerarşinin dışında komuta sistemine sahip olmaları" ve "suç eylemlerinde örgüt üyelerinin birbirleriyle stratejik seviyede irtibatlı ve dayanışma halinde oluşu" rüşvet çarkının örgütlü ve uzun süreli bir sistem olduğunu ortaya koyuyor.

- Rüşvete sabit tarife

Bir çok şüphelinin itirafçı olmayı kabul ettiği soruşturma kapsamında, zabıta, mühendis ve diğer belediye personellerinin, göz yumdukları yada cezai işlem yapmadıkları bazı konularda sabit fiyat tarifesi uyguladıkları belirlendi.

Yapılan tespitlere göre inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya ise 500 lira sabit rüşvet isteniliyor.

Öte yapılan haberlerden operasyonu öğrenen ve emniyete gelerek şikayette bulunan bir kişi, malum yapının kendisinden de rüşvet istediğini, vermediği için de baskılara maruz kaldığını söylediği öğrenildi.

- Rüşvet komşu ilçedeki mührü de kırdırmış

Kadıköy ve Maltepe'de fırını olan bir kişinin Maltepe'deki fırınının mühürlendiği, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığı bunun üzerine Kadıköy Belediyesindeki görevli şüphelilerin, Maltepe Belediyesindeki tanıdıklarını arayarak fırını açtırdıkları da belirlendi.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında Kadıköy Belediyesinde görevli 48 zabıta memuru ve 6 gıda denetim mühendisinin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 194'ünü yakalamıştı.

Adreslerdeki çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 30 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.