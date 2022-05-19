Yunanistan Başbakanı ABD Kongresinde Türkiye'yi tehdit olarak gösterdi

NATO'daki Truva atı: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Kongresinde Türkiyeyi tehdit olarak gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Miçotakis'in yalanlarını ayakta alkışladı.



NATO uzun yıllar sonra Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya'ya karşı birlik görüntüsü sergilemeye çalışırken ABD'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten bu çabaları baltalamaya yönelik skandal bir çıkış geldi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de NATO içinde önemi ve konumunu pekişmesinden rahatsızlık duyan Atina, ittifakın yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı destek vermek bir yana köstek olacak bir yola girdi.

Miçotakis iki günlük ziyaretinde NATO'da müttefik olduğu Türkiye'yi, yalanlar üstüne kurduğu iftira siyasetiyle hedef aldı. Yunan Başbakanı, ABD Kongresi'ni Atina'nın Kıbrıs'ın tamamını işgal etme politikasını savunma ve Türkiye'ye nefret politikasını göz önüne sermek için bir platforma dönüştürdü.

RUSYA DEĞİL TÜRKİYE TEHDİT!

Miçotakis konuşmasında Rusya yerine Türkiye'yi, tehdit kaynağı olarak göstermeye çabaladı. "Savunma sanayii ticareti ile ilgili kararlar alırken Akdeniz'in doğusunu düşünün" ifadelerini kullanan Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde NATO üyesi Türkiye'ye, İttifak'ın savunmasını güçlendirmeye en fazla ihtiyaç duyduğu bir zamanda silah ambargosu çağrısı yapmaktan çekinmedi.

KONGRE'Yİ KANDIRMAYI BAŞARDI

Miçotakis, ayrıca Ege Denizi'nde Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde, hak ve menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirdiği bölgesel güvenliği sağlamaya yönelik askeri faaliyetlerini de hedef aldı. Miçotakis Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü de Yunanistan'ın "asla" kabul etmeyeceğini söyledi. Atina'nın Kıbrıs'ta Enosis hedefinden vazgeçmediğini itiraf etti.

Miçotakis'in, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'yi hedef alan sözleri, Atina'nın ittifak içinde oyunbozan ve birliği zayıflatmaya yönelik 'truva atı' rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Miçotakis'i ayakta alkışlaması Washington'un diş politikadaki kafa karışıklığının kanıtı olarak yorumlandı.