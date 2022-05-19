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Central Park'tan daha canlı olacak

Atatürk Havalimanı yerine yapılması planlanan millet bahçesi, Central Park ve Hyde Park gibi bulundukları şehirlere milyonlarca dolar kazandıran milli parkların bir benzeri olacak. Yılda milyonlarca turistin gelmesi beklenen millet bahçesi, dünyadaki emsallerinden çok daha büyük ve etkin olacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Mayıs 2022 08:15
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Central Park'tan daha canlı olacak

Eski Atatürk Havalimanı bölgesine yapılacak olan ve İstanbul'a adeta nefes aldırması planlanan millet bahçesi, ekonomik getirisi ile de göz dolduracak. Ülkeye değer katan her projeye karşı çıkan muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan proje, dünyanın örnek milli parkları arasına girecek.

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'günde 1 milyon kişi ziyarete edecek' dediği proje, dünyadaki emsalleriyle adeta yarışacak. ABD'deki Central Park'ın yılda 50 milyon, İngiltere'deki Hyde Park'ın ise yılda 77 milyon yerli-yabancı ziyaretçi aldığı düşünüldüğünde, yeni milet bahçesi ekonomiye de büyük katkı sunacak. Projede yer alan spor alanları, yeme-içme bölümleri, müzeler ve sanatsal etkinlik alanları ve konaklama tesisleri ciddi bir ekonomik pazar oluşturacak.

SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Millet bahçesindeki mevcut binalar kapalı spor salonu olacak. Tenis, voleybol, futbol sahalarının yanı sıra atlı cirit, okçuluk, pato, kökbörü gibi geleneksel spor dallarında etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca 2 milyon 110 bin metrekarelik rekreasyon alanında macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 25 bin kişi kapasiteli etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, lokanta ve kafeler olacak.

1 milyon 110 bin metrekarelik alan müze, 330 bin metrekarelik alan gençlik merkezi olarak tasarlanan projede, mevcut hangar binaları, havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor ve sergi alanları gibi fonksiyonları yürütecek gençlik merkezi de yer alacak.

Atatürk Havalimanı yerine yapılması planlanan millet bahçesi; Central Park ve Hyde Park gibi şehrin oksijen deposu olmakla kalmayacak, sosyal tesisleriyle milyonlarca turist çekecek.

KONAKLAMA ALANLARI YER ALACAK

Atatürk Havalimanı'ndan kalan kapalı otopark ve Dış Hatlar Terminali, içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında kullanılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin konaklama alanı ise Dünya Ticaret Merkezine komşu olarak planlandı. Fuar alanı ve müze alanı ile bağlantılı yapılacak konaklama alanları, projenin 230 bin metrekarelik kısmını kaplayacak. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi, Orman Genel Müdürlüğüne ait Çobanceşme Fidanlığını da içine alacak. Bu bölümdeki 180 bin metrekarelik alana Yaşlı Bakım Merkezi yapılması planlanıyor. Projede ayrıca 18 bin kişilik kapasiteli bir cami de inşa edilecek.

ATATÜRK İSMİ KALACAK

Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak. Havacılık faaliyetlerinde de Atatürk Havalimanı ismi kullanılacak.

Kaan ZENGİNLİ

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