Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön sağlık kontrolü merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Mayıs 2022 08:10
Polis Akademisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, '2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına katılacak adayların müracaat kabul ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile sınav tarihleri açıklanmıştır.' İfadelerine yer verildi.
Sınav Giriş Belgesi için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız