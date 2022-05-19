Kapsüllü şebekeden baronun kardeşi çıktı

İstanbul Narkotik Masası polisleri, firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Çetinkaya'nın lideri olduğu uyuşturucu şebekesini çökertti. Fas'tan Türkiye'ye gelen 3 kadın kuryenin midyesinden 4 kilo 862 gram uyuşturucu madde çıktı. 14 kişi yakalandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak havayolu aracılığıyla sevkiyat yapan bir şebekenin izine ulaşınca, 8 ay boyunca takip yaptı.

Uyuşturucuyu Fas'tan Türkiye'ye getiren şebekenin liderinin ise firari baron Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Çetinkaya, yardımcısının ise A.Çetinkaya'nın oğlu C.Çetinkaya olduğu belirlendi. Faslı 3 kadın kuryenin midesinden toplamda 774 parça kapsül içinde 4 kilo 862 gram toz esrar yakalandı. 3 kadınla birlikte 3 suç ortağı tutuklandı.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Şebekeye yönelik iki ayrı operasyonda İstanbul ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bazı adreslere baskın yapıldı. Şebeke lideri A.Çetinkaya ve oğlu C.Çetinkaya dahil 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, A.Çetinkaya ve oğlunun yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıkları iddia edildi.