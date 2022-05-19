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İstanbul pandeminin izlerini sildi!

Pandemide ağır yara alan İstanbul, hızla toparlanıyor. Otel dolulukları yüzde 90'ı buldu. 2019'da yüzde 65 olan doluluk oranlarının bu mayıs sonu 80'i aşacağı, fiyatların ise % 50 artacağı öngörülüyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Mayıs 2022 09:10
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İstanbul pandeminin izlerini sildi!

Türk turizm sektörü parlak günlerine geri dönüyor. Pandemi döneminde en ağır yarayı alan İstanbul, yeniden şaha kalkıyor. Yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği ilde oda dolulukları mayısın ilk iki haftası yüzde 90'ları buldu. Turist sayısında en yüksek rakamların yakalandığı 2019 yılının doluluk oranları ve oda fiyatları aşıldı.

Mayıs 2019'da 5 yıldızlı otellerin oda dolulukları yüzde 65'lerde, fiyatlar ise 110 euro bandından seyrederken, bu yıl mayıs sonunda dolulukların yüzde 80'i aşması, fiyatların ise euro bazında yüzde 50 artması bekleniyor. Hali hazırda Boğaz hattı otellerde gecelik oda fiyatları 200 euroyu aştı.

Taksim, Sultanahmet ve Levent'te 5 yıldızlı otellerin gecelik oda fiyatları 120 ila 200 euro arasında seyrediyor. Son iki yılda 30-40 euroya kadar gerileyen 3-4 yıldızlı otellerin gecelik oda fiyatları ise 70 ila 90 euroya çıktı.

Herhangi bir aksilik oluşmazsa temmuzağustos aylarında dolulukların yüzde 90'ı da aşması öngörülürken, 3-4 yıldızlı otellerin oda fiyatlarının euro bazında yüzde 50 artması bekleniyor. Böylece 2019 yılının hem doluluk hem de fiyat bazında aşılacağını belirten sektör oyuncuları, "İstanbul pandeminin izlerini sildi" diyor.

DOLULUK YÜZDE 90'I BULDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, mayıs ayında 2019 yılı doluluklarının yakalanacağını söyledi. Eresin, "İstanbul otellerinde yoğun bir bayram dönemini geride bıraktık. Geçen yılın son aylarında ve bu yılın ilk aylarında yükselişe geçerek yüzde 70'leri bulan ortalama doluluklar, bayram döneminde yüzde 85-90'lara ulaştı.

Şu anda bayram dönemine göre daha sakin bir süreç var. Dönemsel olarak iniş çıkışlar yaşanıyor. Mayıs ayında 2019 doluluklarını yakalayacağız hatta aşacağız gibi görünüyor" dedi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı ortalarını kapsayan dönemde ortalama dolulukların yüzde 85-90'lar düzeyine gelmesini beklediklerini anlatan Eresin, talebin güçlü olduğunu ekledi.

FİYATLAR EURO BAZINDA YÜZDE 50 ARTACAK

Hyatt Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, mayıs ayı doluluklarının çok güçlü gittiğini belirterek, bunun oda fiyatlarını artırdığını söyledi.

Arslan, "2019 yılı mayıs ayında 5 yıldızlı otellerin oda dolulukları yüzde 65'lerdeydi. Fiyatlar ise 110 euro bandındaydı. Bu yıl mayıs ayı doluluklarının yüzde 80'in üzerinde oda fiyatlarında ise euro bazında yüzde 50 artış bekliyoruz. Gelen talepler de bunun işaretini veriyor" diye konuştu.

3-4 YILDIZLI OTELLERDE DE FİYAT ÜÇ HANEYİ AŞACAK

Sultanahmet Albatros Premier Hotel'in sahibi Nevzat Çiçek, bölge doluluğunun yüzde 90'larda olduğunu belirterek, "5 yıldızlı otellerde fiyatlar euro bazında üç haneleri geçti.

Bazı otellerde gecelik odalar 300 euroya çıktı. 3-4 yıldızlı küçük oteller ise 80-90 euro bandında gidiyor. Eğer bir aksilik olmazsa özellikle temmuz-ağustosta bu otellerin de gecelik oda fiyatlarının üç haneleri aşmasını bekliyoruz" dedi.

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Yaşanan zorlu süreçlerle birlikte sektörün pazar çeşitliliğini daha da artırdığını aktaran turizmciler, "Artık hemen her ülkeden turist alıyoruz. Ortadoğu ya da Körfez lider pazar değil.

Yumurtaları sepete eşit dağıtmaya dikkat ediyoruz. Şu an İngiltere, Almanya, İtalya, Güney Amerika, Ortadoğu, Körfez olmak üzere hemen her pazardan eşit bir dağılım var" diyor.

Betül ALAKENT

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