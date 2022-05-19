Bakan Özer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özer mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk ve dünya tarihine yön vermiş bir milletin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde Milli Mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır."

Özer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle andı, gençlerin ve milletin bayramını kutladı.