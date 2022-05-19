İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde beş kişilik bir grubun saldırması sonucu, Canberk Gül'ün köprücük kemiği kırıldı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından dövüldü.

Vatandaşların ayırmaya çalıştığı saldırıda ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI

Doktor Gül'ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, 1'i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

''AKILLI OL YOKSA AYAĞINI AYAĞINI KAYDIRIRIZ''

Köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Saldırıdan 1 hafta önce yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli kişiden kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, "Bunun üzerine Sedat Ö, beni 'akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız' diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan 'kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim'" dedi.

''GEL BAKALIM SEN BURAYA''

Kendisini tehdit eden Sedat Ö'nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, 'patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun' ikazında bulunduğunu söyleyen Gül, "Bunun üzerine Sedat Ö, 'gel bakalım sen buraya' diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö, Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım" ifadelerini kullandı.

''SENİ ÖLDÜRECEĞİM, SOYUNU KURUTACAĞIM''

Olay esnasında 'seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım' diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, "Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.'nün beraberindeki şahıslara, 'Yeşilova'dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım' dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur" diye konuştu.