Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının 6'lı masada konuşulmadığını söyledi. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'ya konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın ortak adayını henüz açıklamamasına ilişkin olarak, "Hükümetin seçimi ilan etmesi lazım. Dolayısıyla ortak adayı şimdiden açıklamanın da anlamı yok" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sizin adaylığınız konusunda bir şüphe mi var?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili şüphe mi var?

"Bu konu masada hiç görüşülmedi, sadece şu görüşüldü: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gazetecilerden çok soru geliyor, o zaman biz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirleyen bir paragraf yazalım diye konuştuk ve bunu yazıp ilan ettik. "

"Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok fazla gündeme getirilmesi, aslında ekonomide yaşanan bunalımı toplumun gözünden kaçırma amacı taşıyor. Çünkü bu kadar ciddi konu varken, kim cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasını sürekli yaparsanız ve neden Cumhur İttifakı kendi adayını açıklamıyor diye sormazsanız, doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız."

"Ülkenin içinde bulunduğu feci tablo fazla tartışılsın istenmiyor. Bu nedenle adaylık tartıştırılıyor. Ayrıca konuyu, cumhurbaşkanı adayı kim olacak noktasına indirmeyi de doğru bulmuyorum, sorun o değil ki, tek adam rejiminin gitmesi temel sorun."