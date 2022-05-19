Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner dernek kurdu

Demokrasi ve Birlik Derneği'nin 3 Haziran'da tanıtım toplantısı yapılacak.

Demokrasi ve Birlik Derneği'nin kuruluş amacıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "Ortak vatanda Kürt Türk kardeşliğini pekiştirecek, dolayısıyla tek bayrak tek millet ekseninde ama farklılıklarımızla birlikte Türkiye olduğumuzu hatırlatacak her türlü şiddete, teröre karşı çıkacak bir yeni duruşu sergileyecek Türk kardeşlerimizle beraber ama hedef kitlesi Kürtler olan bir dernek olacağız. Artık Kürtler adına birilerinin sadece terörden, şiddetten beslenen çevrelerin sözcülük yapmasından son derece rahatsız bu ülkenin Kürtleri olarak rahatsız. O yüzden böyle bir Derneği Türk Kürt arkadaşlarımızla beraber kurduk. Türkiye'de bir Kürt sorunu çözüldü ama hala Kürtlerimiz terör şiddet döneminden inkar asimilasyon döneminden kalma bir takım sorunları var, talepleri var. İnşallah onları da çözerek ortak vatanda hep birlikte daha özgür daha müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlayacak bir çabaya bizim de katkımız olsun istiyoruz Dernek olarak amacımız ismimizde saklıdır. Türkiye Kürtleri olarak iki şey talep ediyoruz. Koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve eşit yurttaşları olan demokratik bir cumhuriyet. Ortak vatanımızda tek devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam" dedi.

Derneğin kurucuları ise şu isimlerden oluşuyor:

Mehmet Metiner (Adıyaman eski Milletvekili), Cemal Kaya (Ağrı Eski Milletvekili-İşadamı), Fatma Salman (Ağrı Eski Milletvekili), Kutbettin Ömeroğlu (İşadamı), Ebubekir Elmalı (Avukat), Tülay Demir Oktay (Yazar), Mehmet Karataş (TV Muhabir), Engin Akel ( Eczacı), İrfan Karataş (İşadamı)