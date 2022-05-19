Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu

Kimsesiz olduğu öğrenilen Yusuf Düzgün'ü (60), Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırım üzerinde hareketsiz halde görenler, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzgün'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri yaptıkları araştırmada, Düzgün'ün kimsesiz olduğunu ve bölgedeki yol kenarlarında, bazen de otellerde kaldığını tespit etti.