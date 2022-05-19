Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, AA muhabirine, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP'li milletvekillerine sesleniyorum; bu annelerin sesini neden duymuyorsunuz. Neden gözünüzü kör, kulağınızı sağır etmişsiniz. Bir gün bu anneleri, babaları da dinleyin. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, garibanların çocuklarını da dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorsunuz. Allah bunu nasıl kabul etsin. Bizim ciğerimiz, yüreğimiz nasıl yandıysa Allah da onların yüreğini yaksın. Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hakkım olan Şeyma'mı istiyorum. Kızım beni duyuyorsan kaç gel teslim ol. Kapım her zaman açık."

Aileler bir süre il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.