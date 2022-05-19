Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı

Konut finansman paketlerinin açıklanmasıyla fırsatçılar da harekete geçti.

Konut fiyatlarında kısa sürede fahiş fiyat artışları oldu. Bu fırsatçılığı yapan 64 bin kişi tespit edildi.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tespit edilen 64 bin kişinin büyük bölümünün normal kişilerden, kalan kısmının ise emlakçılar ve ikinci el konut ticaretini yapan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Peki konutta fırsatçılık yapan ticari işletmelere hangi cezalar verilebilir?

Tolu, "Ticaret Bakanlığı perakende ticaretin korunması hakkındaki kanuna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi, perakendeci şirkete 14 bin lira ile 140 bin lira arasında idari para cezası kesiyor" dedi.

Eğer bu işletmeler serbest ticareti engelleyici ya da tüketicilerin mal ve hizmetlere erişimini zorlaştırıyorsa ceza daha da yükseliyor.

100 bin lira ile 2 milyon lira arasında idari para cezası uygulanıyor.

Konut fırsatçılarına vergi denetimi

Konutta fiyat istismarı yapan "şahıslara" yönelik ise vergilendirmeler devreye giriyor.

Fahiş fiyat artışı yapıp konut satanlar; tapu harcı, gelir vergisi ve KDV yönünden denetlenecek.

Tolu konuyla ilgili şunları söyledi.

"Bu şahıslar internette ilan ettikleri fiyattan daha düşük bir bedelle tapudan satış yapmaları halinde iki bedel arasındaki farkın alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 si olmak üzere vergi cezalı olarak tapu harcı alınacak. Satış kazancının yüzde 15'i ile yüzde 40'ı arasında gelir vergisi istenilecek."

