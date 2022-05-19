Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yeni müjdeler için demir alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye ulaşan 4'üncü sondaj gemisinin hazırlık aşamasının ardından yeni müjdeler için demir alacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 15:59
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'de olduğunu bildirdi.
Geminin Taşucu Limanı'na ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak. Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak."
Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız