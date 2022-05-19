Finlandiya Başbakanından Türkiye'ye mesaj: Yanlış anlaşılmaları giderebiliriz

İtalya'nın başkenti Roma'da dün İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşen Finlandiya Başbakanı Marin, Corriere della Sera gazetesine bir röportaj verdi.

Marin, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle NATO'ya üye olma kararlarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "NATO üyesi olmak demek, Finlandiya saldırıya uğradığında müttefiklerin, Atlantik İttifakı'nın 5. maddesi uyarınca bizi savunmaya gelmesi demek. Tabii biz de böyle bir saldırı durumunda müttefiklere aynı şekilde yardım edeceğiz." dedi.

Bölgelerindeki diğer ülkelerden İsveç ve Norveç ile zaten yakın işbirliği içinde olduklarını kaydeden Marin, NATO'ya üye olunca kolektif güvenliklerinin ve savunma yeteneklerinin artacağını kaydetti.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıktığı hatırlatılan Başbakan Marin, "Bu alanda, Türkiye ve diğer ülkelerle olan görüşmelerde sakin kalmanın ve soruları yanıtlayarak yanlış anlamaları düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her sorun ve tartışma, iyi niyetle çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Marin, İsveç'in NATO üyeliği kabul edilirse topraklarında nükleer silahlar ya da kalıcı üs istemediğine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu güncel bir tartışma değil, müzakerelerin bir parçası da değil. Bunlar ulusal düzeydeki kararlar. Biz istemezsek kimse bize nükleer silah ya da kalıcı üs için gelemeyecek. Bu konunun gündemde olmadığını düşünüyorum. Ben, Finlandiya'da NATO üssü ya da nükleer silah konuşlandırmak gibi bir çıkar dahi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.