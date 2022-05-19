Ömer Çelik: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için stratejiler üretiyoruz
Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 16:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.
- Sözcü Çelik: "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız