Semih Durmuş: En önemli gündemimiz 3600'ün tüm çalışanları kapsaması

AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Türkiye'nin otomobili TOGG, 19 Mayıs'ta Samsun'da sergilendi
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
TMSF'den 'evim' mağdurlarına: Davet SMS'i gelmeden şirkete gitmeyin!
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Haciz yapılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Semih Durmuş: En önemli gündemimiz 3600'ün tüm çalışanları kapsaması

Sağlık Sen Genel Başkanı Durmuş, Sağlık Sen olarak en önemli gündemlerinin 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde çıkmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 17:06
Yazdır
Semih Durmuş: En önemli gündemimiz 3600'ün tüm çalışanları kapsaması

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, sendikanın Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık Sen işyeri temsilcileri ile bir araya gelen Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikal gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Durmuş, Sağlık Sen olarak en önemli gündemlerinin 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde çıkmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

"Sağlık Sen Gaziantep'te yine yetkili sendika"

Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Genel Başkan Durmuş'a Sağlık Sen Gaziantep Şubesi'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arayıcı, "Sağlık Sen olarak Gaziantep il genelinde bu yıl da yetkili sendika olduk. Emeği geçen kadın lollarımıza, Genç Sağlık Sen'e, tüm işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Başkan Arayıcı'ya teşekkür ediyorum"

Semih Durmuş, ziyaret sırasında Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyelerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Durmuş, "Sağlık Sen olarak şubelerimizle, işyeri temsilcilerimizle ve üyelerimizle büyük bir aileyiz. Gaziantep'te de Sağlık Sen Şubemiz gerek üyelerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, gerekse de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile başarılı bir çalışma performansı ortaya koymuştur. Başta Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu olmak üzere sahada mücadele veren tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu Sağlık Sen Gaziantep Şubesi'nin yaklaşan kongre süreci ile ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Genel Başkan Durmuş, Gaziantep'te tecrübeli ve başarılı bir ekibin iş başında olduğunu ifade ederek, yaklaşan seçimlerin Sağlık Sen'in daha da güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Başkan Durmuş, daha sonra Osmaniye'deki programa katılmak için Gaziantep'ten ayrıldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
TESK'den 'iç turizmin hareketlenmesi için kampanya' çağrısı
TESK'den 'iç turizmin hareketlenmesi için kampanya' çağrısı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Barolar Birliği, 'müzik yayın saati' genelgesini Danıştay'a taşıdı
Barolar Birliği, 'müzik yayın saati' genelgesini Danıştay'a taşıdı
Radyoloji çalışanlarının 'şua izni' mağduriyeti yargıya taşındı
Radyoloji çalışanlarının 'şua izni' mağduriyeti yargıya taşındı
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
Ali Yalçın: Yeni bir atamaya da ihtiyaç vardır
MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne hazırlanıyor
MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne hazırlanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

İşte İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin lüks villası!

Ekim ayında evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, Zekeriyaköy'deki dört katlı villalarının kapılarını ilk kez açtı.