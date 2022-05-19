Erdoğan'ın 'Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar' sözlerine Stoltenberg'den yanıt

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu kararını aldıklarını duyurmalarıyla başlayan kriz derinleşmeye devam ediyor. Türkiye, iki ülkenin üyeliğine terör bağlantıları nedeniyle sıcak bakmadığı net bir şekilde ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO üyeliklerine 'hayır' diyeceğiz. Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz." dedi. Erdoğan'ın resti sonrası NATO Genel Sekreteri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ANLAŞMAZLIKLAR YENİ DEĞİL"



Stoltenberg son yaptığı açıklamada "NATO'da anlaşmazlık olması yeni değil, sorunlar çözülür" ifadesini kullandı. Genel Sekreter Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecine ilişkin de Türkiye ile diyalog halinde olduklarını dile getirdi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ BAŞVURUYU YAPTI



Finlandiya ve İsveç, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO merkezinde ittifakın genel sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'ya katılmak için üyelik başvurularını sundu. Stoltenberg, başvuruları memnuniyetle karşıladıklarını ve ittifakın İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla güçleneceğini söyledi.

NATO'YA KATILIM İÇİN OY BİRLİĞİ ŞARTI



NATO, "açık kapı" politikası izliyor. Bu politika, ittifakın kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bu maddede kurucu Washington Antlaşması'na taraf olan ülkelerin Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamak için herhangi bir Avrupa ülkesini ittifaka katılmaya davet edebileceği belirtiliyor. Ancak bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor