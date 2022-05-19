Affını isteyen Cahit Özkan'ın talebi kabul edildi

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim."

- "Talebi kabul edildi"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Özkan'ın görevden af talebinin yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiğini açıklayarak, kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.