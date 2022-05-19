AK Parti'de görev değişikliği: Cahit Özkan görevden alındı
AK Parti Meclis grubunda görev değişikliği yapılıyor. Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç gelecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Mayıs 2022 18:30
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında grup başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç'un aday gösterilmesi kararlaştırıldı.
24 Mayıs Salı günü AK Parti grubunda seçim yapılacak.
Yılmaz Tunç'un grup başkanvekilliğine seçilmesi durumunda İstanbul milletvekili Abdullah Güler'in de Adalet Komisyonu Başkanı olması bekleniyor.Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız