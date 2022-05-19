AK Partili Cahit Özkan görevden alındı
AK Partili Cahit Özkan görevinden alındı. Özkan, koltuğu Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'a devredecek
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Mayıs 2022 18:30
Alınan son dakika haberine göre, AK Partili Cahit Özkan görevinden alındı. AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Özkan'ın yerine Yılmaz Tunç gelecek.
Özkan, koltuğu Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'a devredecek.
Cahit Özkan'ın son zamanlardaki ülke ekonomisi üzerine değerlendirmeleri sosyal medyanın gündemine oturuyordu.Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız