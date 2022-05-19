Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın.

Ülkemizde her dönem de maalesef gençlerimizi birbirine düşüren senaryolar sergilenmiştir.

Biz gençlerimizi kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk.

15 Temmuz darbecileri karşılarında işte bu gençliği buldu.

Faal sporcularımızın içinde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak daha nice gençler olduğuna inanıyorum.

Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor.

Beni mutlu eden, gençlerimizin yüzünde gördüğüm umut, heyacan ve kararlılıktır.

Açtığımız üniversitelerle, taleple kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Üniversitesi olmayan ilimiz yok.

Batıda ne varsa Doğuda da o olacak dedik ve biz bunu başardık.

Gençlerimizin temsil talebi vardı, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik.

Gençlerimiz ne istiyorsa, biz onu hayata geçirecek imkanları sağladık.



