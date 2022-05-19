Ayşe Çağırır dünya şampiyonu

Acun'dan şoke eden Hadise açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde Hadise'ye gönderme yaptı. Ilıcalı, başladığı yıldan beri O Ses Türkiye'nin juri koltuğunda oturan Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte tüm detaylar...