Anadolu Efes EuroLeague'de 3. kez art arda finalde

Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Erdoğan'dan 'İstanbul Havalimanı' açıklaması: Pistleri kaldırmayabiliriz
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
Gürcan Karakaş açıkladı: TOGG'un caddelere çıkacağı tarih
Affını isteyen Cahit Özkan'ın talebi kabul edildi
Affını isteyen Cahit Özkan'ın talebi kabul edildi
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Jandarma'da 27 bin 283 personelin yeni görev yeri belli oldu
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Erdoğan'dan gençlere mesaj: Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
LGS'ye sayılı günler kaldı... 10 soruda LGS
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Manisa'da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Bolu Belediyesinin afişleri kaldırılıp soruşturma başlatıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Konutta fahiş fiyat uygulayanlar için düğmeye basıldı
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Başkentte kimsesiz kişi hastane önünde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını bildirdi
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Erdoğan'dan Putin ve Zelenskiy ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Basın Kartı Yönetmeliği'nin yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Memur-Sen, tüm kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını istedi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Bekçilik sınav tarihleri açıklandı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
'Konut fiyatlarının normalleşmesi için her türlü müdahaleyi yapacağız'
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'yerel kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
Avrupa'da yeni virüs alarmı: İngiltere'de vaka sayısı dokuza yükseldi
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
AYM: Canan Karatay'a verilen 'meslekten alıkoyma' cezası hak ihlali
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Türkiye'ye ayakkabıyı bu ilçe giydiriyor
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Erdoğan paylaştı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bitince böyle olacak
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
Benzine bir zam daha: 24 liraya dayandı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
İlk başörtülü Vali Kübra Güran Yiğitbaşı görevine başladı
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ana sayfaHaberler Spor

Anadolu Efes EuroLeague'de 3. kez art arda finalde

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes, organizasyonda art arda 3. kez adını finale yazdırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 20:57
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Walkup ve Fall'ın basketleriyle 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 12-5. Molanın ardından Dunston ve Larkin'in kazandırdığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 9. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 14-16. Kalan bölümde Micic'in basketine Papanikolaou'nun sayılarıyla yanıt veren Olympiakos, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta Martin ile pota altını oldukça etkili kullanan Olympiakos, 17. dakikada farkı tekrar 7 sayıya çıkardı: 39-32. Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 19. dakikada öne geçti: 41-42. Yunanistan ekibi, bitime 46 saniye kala McKissic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 48-59. Çabuk toparlanan Olympiakos, Dorsey'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 4 saniye kala farkı 3'e indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 66-63 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Olympiakos, Martin'in pota altından kaydetti basketle bitime 19,5 saniye kala skoru eşitledi: 74-74. Anadolu Efes, Micic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ayşe Çağırır dünya şampiyonu
Ayşe Çağırır dünya şampiyonu
Dünya Kupası'nda Türk hakemler düdük çalmayacak
Dünya Kupası'nda Türk hakemler düdük çalmayacak
Galatasaray'da iki başkan adayı birleşme kararı aldı
Galatasaray'da iki başkan adayı birleşme kararı aldı
Derbide kripto para ile kura atışı yapan Arda Kardeşler'e ceza
Derbide kripto para ile kura atışı yapan Arda Kardeşler'e ceza
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Türk polisi Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay'dan sözleşmeli personele nakdi yemek yardımı kararı!

Sayıştay Temyiz Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b sözleşmeli personele yemek yardımının nakdi olarak ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti!
Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları kapsamında çalışanlar işe iade davası açabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi güncel kararında, özel öğretim kurumları kapsamında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler iş sözleşmelerinin ''belirli süreli'' olması yasadan doğan zorunluluk olduğu, bu tür sözleşmeyle çalışanlar açısından ihbar tazminatından da söz edilemeyeceğine karar verdi.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınav duyurusu yayımlandı

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Memura hepsiburada veya trendyolda satış yapan eşi için aile yardımı verilir mi?

Kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli memur statüsündeki ve sözleşmeli statüdeki personele şahıs şirketi ortağı olan eşleri için aile yardımı ödeneği verilemez.
Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi EKPSS ile memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi memur olursa emekli aylığı kesilir, memurluktan ayrıldığında ise tüm hizmetleri esas alınarak tek olarak aylık tutarı yükseltilir.
İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İstifa edip emeklilik yaşını bekleyen öğretmen, özel sektörde çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak 1259 günden fazla çalışılmaması gerekir.
Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Disiplin kararları müşteki, ihbarcı ve mağdura tebliğ edilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, cezaevinde görevli memuru şikayet eden ve şikayetinin akıbeti hakkında başvuran mahkumun açtığı davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararını bozmuştur.
Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

Alternatif istemli (Terditli) idari dava açılabilir mi?

İdari işlemden hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açması Anayasal bir haktır. Bu hakkın kullanılması ise bazı şartlara bağlı kılınmıştır.
Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme (Final)

Oğlum 15.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Oğlum dizisinin yeni bölümü 25 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Acun'dan şoke eden Hadise açıklaması!

Acun'dan şoke eden Hadise açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı Survivor'ın eleme konseyinde Hadise'ye gönderme yaptı. Ilıcalı, başladığı yıldan beri O Ses Türkiye'nin juri koltuğunda oturan Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte tüm detaylar...