Giresun'da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.