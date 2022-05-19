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İnekleriyle belediyeyi basmıştı...Şimdi de benzin bidonuyla çatıya çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde inekleriyle belediyeyi basan kişinin hazine arazisine kaçak yaptığı 2 katlı bina ve ahır yıkıldı. İnekleriyle eylem yapıp belediyeyi basan ve görevliyi tokatlayan Ü.Y. yıkım günü çatıya çıkıp kendini yakmak istedi. Yıkıma gelen ekiplere saldıran Ü.Y. ile eşinin görevli avukata tokat attığı anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 23:51
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İnekleriyle belediyeyi basmıştı...Şimdi de benzin bidonuyla çatıya çıktı

Edinilen bilgiye göre, kaçak binalarla yoğun mücadele sürdüren Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak ahırı için yıkım kararı çıkardı. Eline yıkım ilanı ulaşan Ü.Y. Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı. İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.'ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı. İfadesi alınan Ü.Y. daha sonra serbest bırakıldı.

Ü.Y.'nin hazine arazisine kaçak olarak yaptığı 2 katlı ev ile göstermelik yapıldığı iddia edilen ahırı yıkıldı. Ekipler bir kez daha Ü.Y. ve eşinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında çatıya çıkan Ü.Y. ekipleri kendini yakmakla tehdit ederken; eşi olduğu öğrenilen kadın ise belediye avukatına tokat attı. Şahıslar bölgeden uzaklaştırılıp kaçak bina ve ahır yerle bir edildi.

Mağdur çiftçi olduğunu iddia ederek inekle belediyeyi basan U.Y.'nin çiftçilikle uğraşmadığı; hazine arazisine kaçak olarak inşa ettiği 2 katlı yapıyı gizlemek için emanet aldığı ineğe küçük bir ahır yaptığı, devlete ait hazine arazisine yaptıkları 2 kaçak yapının yıkımına engel olmak için kolluk kuvvetleri ve belediye görevlerine mukavemet ettiği ortaya çıktı. Ekiplere direnen baba ve oğlunun, içerisinde 2 tanesi mesken olan 17 adet gayrimenkulünün olduğu iddia edildi.

Uludağ doğal sit alanlarında yapılmak istenen kaçak lüks yapılara göz açtırmayacaklarını; kaçak yapılarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Biz kaçak yapıları yıktıkça farklı yalanlarla üzerimize geldiler. "Şehit yakınının evini yıktı" dediler. Yıkılan 10 milyon değerindeki malikanenin yerinin 20 yıl önce şehit olan bir vatandaşın yakınına ait olduğu ortaya çıktı. "Almanyalı iş insanının rüşvet vermesine rağmen kaçak yapısını yıktılar" yalanını uydurdular. Devlete ait hazine arazisine kaçak bina yapan şahıslar, bunu gölgelemek için ödünç aldıkları ineğe ahır yaptı. Türkiye gündemine "mağdur çiftçilerin ahırı başına yıkılıyor" şeklinde yansıtıldı. Ancak çiftçilikle ilgili bir kayıtların bulunmadığı anlaşıldı. Biz kaçakla mücadelemizi kanunlar çerçevesinde yürütmeye kararlıyız. Kanunlara uyan halkımız da bizi destekliyor" dedi.

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