Araba fiyatına 'mavi tikli' hesap satıyorlar

Instagram'da mavi tik (onaylı hesap) almak adeta bir pazara dönüştü. Profili üzerinden ticaret yapan, reklam alan kişiler; şirketler, oteller veya restoranlar, mavi tik almak için adeta yarışıyor. Ancak bu işlem sanıldığı kadar kolay değil. Instagram yalnızca tanınmış kişilere mavi tik veriyor. Özellikle talebin son yıllarda fazla olması sebebiyle ince eleyip sık dokuyor. Mavi tik alan kişi, takipçi sayısını hızla artırıyor. Reklam ve tanıtımlardan ciddi gelir elde ediyor. Şirketler veya yeme içme sektöründe faaliyet gösteren markalar imaj açısından mavi tik almak için ciddi çaba sarf ediyor. Hal böyle olunca bu işinde bir pazarı oluşuyor.

AJANSLAR ÇALIŞIYOR

Bu işi yapan belli ajanlar bulunuyor, ancak bu ajansların garantisi yok. Sizin profiliniz üzerine çalışma yapılıyor ve Instagram'a başvuruda bulunuluyor. Ancak onayın çıkıp çıkmayacağı garanti değil. Ajanslar sadece hazırlık aşaması için şirket veya kişilerden 15 bin lira talep ediyor. Şayet mavi tik onaylanırsa 35 bin lira daha alıyor.

HESAP SATIŞI DA VAR

Mevcut mavi tikli hesabını satmak isteyenler de var. Burada ise fiyatlar 50 bin liradan başlayarak 200 bin liraya kadar çıkıyor. Mavi tikli hesabı alan kişi, bilgileri değiştirerek kendi profilini mavi tikli hesaba aktarıyor. Ancak bazı durumlarda bu satış Instagram'ın denetimine takılabiliyor. Yılda bir defa yapılan denetimlerde, mavi tikli hesabın el değiştirildiği anlaşılırsa onaylı hesap tamamen kapatılıyor.

Kaan Zenginli