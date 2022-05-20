Savaş nedeniyle fuarcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi

Pandemi nedeniyle son 2 yıldır daralan Türk fuarcılık sektörü, bu yıl çıkışa geçerek sektörün altın yılı kabul edilen 2019'u da geride bırakmayı hedefl iyor. Sektör temsilcileri, ilk çeyrekte ziyaretçi sayısının 2019'a göre yüzde 30 daha fazla olduğunu söylerken, fuarcılık sektörünün bu yılı 2019'un yüzde 30-40 üzerinde tamamlaması bekleniyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya savaş açan Rusya'da iptal edilen ya da ertelenen fuarlar için hem organizatörlerin hem ziyaretçilerin hem de katılımcıların alternatif olarak İstanbul'a yönelmesi, sektördeki büyümeyi daha da artıracağı öngörülüyor.

Pandeminin etkisini gösterdiği 2020 yılında adeta çöküş yaşayan fuarcılık sektörü, 2021'de de küçülmüştü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) fuarcılık İstatistiklerine göre, 2019 ile kıyaslandığında geçen yıl fuarların yarıya yakını yapılamadı. Katılımcı sayısı yüzde 51 düşerken, ziyaretçi sayısı da yüzde 63 azaldı. Ancak sektör 2022'den umutlu. Fuarlara yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, Türkiye'nin bu alanda rekabet halinde olduğu Rusya'da savaş ve yaptırımlar nedeniyle fuarların yapılamaması ya da katılımın az olacağı beklentisinin hem yabancı organizatörleri hem de fuar katılımcısı ve ziyaretçisi firmaları özellikle İstanbul'a çekebileceğini belirtiyor. DÜNYA'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, şu anda Rusya'da fuar düzenleyen organizatörlerin İstanbul'a ziyaretler gerçekleştirdiği, fuar alanları ile ilgili bilgi alıp, organizasyonlarını İstanbul'daki fuar alanlarında gerçekleştirme ihtimallerini değerlendirdiği öğrenildi.

AVDAGİÇ: GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Fuarcılık sektöründeki gelişmelere ilişkin DÜNYA'ya değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesindeki İstanbul Fuar Merkezi (İFM) salonlarında toplamda 116 salon kiralaması yapılarak 55 adet fuar düzenlendiğini, pandeminin devam eden etkisi nedeniyle 23 fuarın ise 2022 yılına ertelendiğini aktardı. Pandeminin ardından yeniden fiziki yapılmaya başlayan fuarlara firma ve ziyaretçi sayıları açısından büyük bir ilgi gördüklerine dikkat çeken Avdagiç, İDTM olarak 2022 yılında 228 salon kiralaması ile TOBB'un resmi takvimine girmiş 72 fuarın gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkilerini değerlendiren Avdagiç, "Rusya'da yapılmayan fuarların bazılarının İstanbul'da yapılması söz konusu olabilir. Görüşmelerimiz devam ediyor ve gelen talepleri değerlendiriyoruz" dedi. Birkaç yıl içinde birçok uluslararası marka fuarın en az bir versiyonunu İstanbul'a, İFM'ye getirmek için çalışmaları gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Avdagiç, "İFM'yi ilk aşamada 170 bin metrekare, ondan sonra da 250 bin metrekare getirirsek, şu anda bizim gördüğümüz projeksiyonlara göre yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

ALAGÖZ: SAVAŞ FUARCILIKTA KIRILMAYA NEDEN OLABİLİR

TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, pandemini dönemini zorlu bir şekilde atlatan fuarcılık sektörünün, 2021 yılı itibariyle normalleşme sürecine girdiğini, 2022 yılı ilk çeyreği itibariyle de ciddi oranlarda büyüme kaydetmeye başladığına işaret etti. Alagöz, savaşın sektöre etkilerine ilişkin olarak da "Ülkemizin çok önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın son yıllarda Avrupa'dan Rusya-Türkiye-Dubai aksına kayan dünya fuarcılığı sıklet merkezinde de yeni bir kırılmaya neden olacağı kanaatindeyim. ABD ve AB'nin Rusya'ya uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların, Rusya'da düzenlenmekte önemli uluslararası fuarların katılımcı ve ziyaretlerinin bölgedeki diğer alternatifl ere kaymalarına neden olacağı öngörüsündeyim" ifadelerini kullandı.

ERSÖZLÜ: İSTANBUL'DAKİ EMSAL FUARLAR ÖNE ÇIKIYOR

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarcılık sektörünün kayıplarla geçen 2 yılın ardından 2022'ye çok iyi girdiğini söylerken, "Katılımcıların da ziyaretçilerin de fiziki fuarları ne kadar özlediğini gördük" dedi. Türkiye'nin Çin'e alternatif yeni tedarik zinciri arayışlarında öne çıkmasının fuarcılık sektörüne de ivme kazandırdığını ifade eden Ersözlü, "Bu ivme ile ihracat odaklı sektörlere yönelik fuarlarda, efsane yıl olan 2019'dan daha fazla ziyaretçi girişi aldık. Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayılarında 2019 verilerinin yüzde 30-35 üstüne çıkıldı. Özellikle de yurtdışı ziyaretçi sayıları çok arttı. Güney Amerika, Asya Pasifik ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden de ziyaretçilerin artık Türkiye'yi tercih etmeye başladığını görüyoruz. Yurtdışından bir fuara ortalama 5-6 bin ziyaretçi gelirken şu an bu on binlere çıktı. Bazı fuarlarda 15 bine kadar çıkabiliyor. Yılsonuna kadar majör bir problem olmazsa sektör 2019 verilerinin yüzde 30-40 üzerinde 2022'yi tamamlayacak" diye konuştu. Rusya-Dubai-İstanbul üçgeninde İstanbul'un arayı açmaya başladığına işaret eden Ersözlü, "Rusya ile Ukrayna'nın savaş durumu nedeniyle birçok sektörde o bölgeye mal satanlar ya da üretimini orada yapanlar bu faaliyetlerini Türkiye'ye kaydıma sürecinde. O bölgede yapılan uluslararası fuarların yapılamayacak ya da ertelenecek olması, o sektörlerdeki emsal İstanbul fuarlarını öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Rus organizatörler Euroshoes için İstanbul'u seçti

Batı'nın, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya açtığı ticari savaşın bir sonucu olarak fuarcılık sektöründe yaşanan en önemli gelişme Moskova'da düzenlenen ve zenginlerin ayakkabı fuarı olarak bilinen Euroshoes'un AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek istemesi oldu. Euroshoes'un organizatörü Yan Belyaev'in geçen ay gerçekleşen AYMOD'a ziyarette bulunduğunu ifade eden ürkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Avusturya, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, AYMOD çatısı altında da faaliyetlerini sürdürmek için bize başvurdu. Bu fuarımızın prestiji açısından son derece önemli. Türk ayakkabı sektörünün yıldızı her geçen gün daha çok parlıyor. Bu da endüstrimizin gelişmesine ve dünya ayakkabı ticaretinden aldığımız payın daha da artmasına yol açacak. Euroshoes ile görüşmelerimiz sürüyor. En son Antalya'da bir araya geldik. Şu anda Euroshoes katılımcısı yabancı firmalara AYMOD Fuarı'nın tanıtımını yapıyorlar. Eylül ayında gerçekleşecek fuarımıza talep toplamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Annika Klar: Rusya'nın durumu Türkiye'yi öne çıkardı

Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden Deutsche Messe'nin Türkiye oluşumu Hannover Fairs'in Türkiye Genel Müdürü Annika Klar, "İptal edilen fuarların Avrupa ve ABD'den katılımcıları ve ziyaretçileri Türkiye'deki fuarlara yöneldi" dedi. Hannover Fairs Turkey olarak imalata dayalı tüm sektörlerin dikkatinin Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda olduğunu kaydeden Klar, "Bu da özellikle fuar tercihlerine yansıdı. En son düzenlenen 6 büyük fuarımız toplam 134 bin metrekare iken aynı fuarlar için gelen yoğun taleple birlikte bunu en az yüzde 25'lik bir artışla 167 bin metrekarelere çıkartmak hedefimiz var. Aynı zamanda Deutsche Messe tarafından, Almanya'da dört ya da beş, ABD'de iki, Meksika'da dört fuar düzenlenirken Türkiye'de altı fuar düzenlenmesi bu ilginin en somut göstergesidir" diye konuştu.

Chetyrkina: Türkiye Rus firmalara fırsatlar sunabilir

Peki, Rus fuarcılar savaşın etkilerini nasıl değerlendiriyor? Konuyla ilgili olarak DÜNYA'nın ulaştığı RusJewellerExpert (JUNWEX St. Petersburg) Pazarlama Direktör Yardımcısı Elena Chetyrkina Rusya'ya yaptırımların bir sonucu olarak, Rus fuar sektörünün farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Aynı zamanda Uluslararası Fuar Endüstrisi Birliği (UFİ) Pazarlama Komitesi Üyesi olan Chetyrkina, "Rusya pazarı için zorluklardan biri Rus şirketlerin yurtdışındaki fuarlara katılmasının yasaklanması. Bu tür duyurular son iki aydır bazı uluslararası organizatörler tarafından yapıldı. Bu, Rus firmalarının bu fuarların yerini Rusya'daki etkinliklerle değiştireceği veya başka ülkelerde alternatifl er bulmaya çalışacağı anlamına geliyor. Bu durumda Türkiye onlara böyle fırsatlar sunabilir" ifadelerini k

Merve YİĞİTCAN