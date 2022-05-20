Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mazgaldan çıkan hırsızın bekçilere yakalanması kamerada

Kayseri'de bir binanın bodrum katına hırsızlık için girdiği iddia edilen zanlının, mazgaldan çıkarken bekçilere yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak'ta hırsızlık için bir binanın bodrum katına girdiği iddia edilen kişiyi çevredekiler fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.