7 üniversite 114 akademik personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi,Düzce Üniversitesi,Biruni Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 62 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Biruni Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Kayseri İlanı detayları için tıklayınız
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
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Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız