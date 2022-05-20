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MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta

Kurslara katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye genelinde yapılacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 10:06
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MEB kursuna katılan ortaokul ve lise öğrencilerinin sınavı 28 Mayıs'ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) katılan 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak değerlendirme sınavını 28 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

MEB'den yapılan açıklamada, salgın döneminde okullarda yüz yüze eğitimin devamına yönelik kararlılığın DYK'lerde de gösterildiği, bu kapsamda 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kursların planlandığı belirtildi.

Buna göre bakanlık, kurslarda salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı bir biçimde yürütülen eğitim faaliyetlerinin ardından 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nı uygulayacak.

- "Amaç öğrencilerin kazanımlarını ölçmek"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu uygulamayla amacımız, destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla öğrencilerin kurs açılan derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmektir. Böylece öğrencilerimize bu konuda bireysel karne ileterek geri bildirimde bulunmak ve gerçek veriler bazında kursların etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler oluşturmaktır."

Çalışmanın 81 ili kapsayacak şekilde tasarlandığını aktaran Özer, uygulama sayesinde salgın döneminde ara verilen kurslardaki mevcut durumu daha net biçimde gördüklerini ve yapılması gereken iyileştirmeler için daha seri şekilde harekete geçildiğini vurguladı.

- Sınavın kapsamı genişletildi

Bakan Özer, İkinci Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın birinci dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Özer, sınavın Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih ile coğrafya derslerinden yapılacağını belirtti.

Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturulduğunu vurgulayan Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini paylaştı.

- "1080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı"

Her dönem kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde uygulamayı gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Geniş kapsamlı olan bu çalışmada 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf düzeyinde kurslara katılan 1080 okuldaki 94 bin öğrenci örneklemde yer aldı. Bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türleri uygulama kapsamında bulunuyor. Böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edilecek."

KAPAT [X]

DYK'lerin verimliliğine yönelik ilk olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak'ta yapıldığına işaret eden Özer, uygulamaya katılan 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrenci karnelerinin aynı hafta Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu aracılığıyla okullara iletildiğini anımsattı.

Bakan Özer, ikinci dönemdeki İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı sonuçlarına ilişkin öğrencileri hızlı bir şekilde geri bildirimde bulunulacağını sözlerine ekledi.

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