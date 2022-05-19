G5 Masajı - Buk Beauty

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Özel ritmik uygulayan cihazlar sayesinde yapılan bu işlem de g5 masajı uygulaması da denir. G5 masajı kişilerin selülit tedavisinde kullanılır.



G5 Masajı Nedir?

Bu işlem için kullanılan cihaza G5 cihazı denir. Selülit tedavisi için yapılan bu işlemde masaj işlemi G5 tedavisi için yapılmaktadır.

G5 Masajı Nasıl Yapılır?

Bu işlem selülit tedavisinde bölgesel sıkılaşma da uygulanan bir işlemdir. Uzun sürmeyen bu işlem de yirmi ila yirmi beş dakikalık seanslar meydana gelir. Bu seanslar kişilere göre farklılık gösterir.

G5 Masajı Kaç Seanstır?

Bu işlemin yapılma aşaması seanslar halinde gerçekleştirilir. Bu işlemde kişilerin vücut yapısına ve şekline göre masaj uygulaması yaparlar.

G5 Masajı Ne İşe Yarar?

Bu cihaz sayesinde vücutta oluşan selülit rahatsızlığından kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bunun yanında bölgesel olarak sıkılaşan vücudu da bu g5 masajı sayesinde kolayca sağlığına kavuşturabilirsiniz.

G5 Masajı Hangi Alanlarda Yapılır?

G5 masajı yaptırmak isteyen kişilerin masaj alanları ya da uygun tıbbi kliniklerde yapılması beklenmektedir. Bu alanlarda verilen hizmetler yüzde yüz güvenilir olup belgesi ve diploması olan klinik ve uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Soğuk Lipoliz Hangi Bölgelere Uygulanır?

Soğuk lipoliz vücudun bölgelerine uygulanan bir işlemdir. Bu işlem de tıpkı G5 cihazının yaptığı mesaj gibi bölgelere uygulanmaktadır. Özellikle vücudun kalça bel ve göbek kısmına daha fazla uygulanan bu işleme verilen isim soğuk lipoliz olarak bilinmektedir.

Soğuk Lipoliz Sonrasında Neler Oluşur?

Soğuk lipoliz sonrasında kişilerin vücudunda herhangi bir iz ya da kalıcı bir şekilde işlem gelmez. Kişi de hafif yorgunluk meydana gelebilir. Ayrıca, soğuk lipoliz sonrasında kişiler güneş ışığından maksimum düzeyde uzak kalmalı ve su ile temasta kendini korumalıdır.

Soğuk Lipoliz Tedavisi Kaç Seans Sürer?

Soğuk lipoliz tedavisinde seans sayısı kişinin vücut yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden kesin seans sayısı herkes için bilinmemekle beraber herkes de farklı olabilir. Soğuk lipoliz tedavisi on beş seansa kadar ilerlemektedir.



Soğuk Lipoliz Etkileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Soğuk lipoliz yaptıran kişilerin ilk zamanda etki görmesi biraz yanlış olur. Kişilerin seanslara kesintisiz devam etmesi karşılığında soğuk lipoliz belirlenen seans sonraları etkilerini güzel bir şekilde göstermeye başlar.

Bölgesel İncelme Nasıl Yapılır?

Bölgesel incelme vücutta oluşan ve özellikle vücudun bazı bölgelerinde oluşan fazla yağdan kurtulmak için yapılmaktadır. Bu sayede de kişi kilolu görünümünden tamamen uzaklaşarak hoş bir görüntüye kavuşmuş olur. Özellikle vücudun belli kısımlarında oluşan bu durumla bölgesel incelme tedavisi ile veda edebilirsiniz.

Bölgesel İncelme Kimlere Uygulanır?

Bölgesel incelme işlemi kadın ve erkek olmak üzere yaşını doldurmuş her kişiye yapılmaktadır. Bu sayede de kişiler hem daha rahat bir görünüm sağlar hem de sağlıklı bir şekilde kilolarından kurtulma şansını yakalar. Ayrıca bölgesel incelme uygulamasında diyet yapmış spor yapmış ama yağları hala devam eden ve erimeyen kişilere yapılmaktadır.

Bölgesel İncelme Yöntemleri Nelerdir?

Bölgesel incelme işleminin sağladığı birçok yarar vardır. Bu yararları seans sonunda gözle görmek mümkündür. Bölgesel incelme için kişiye sağlanan birçok yöntem de mevcuttur. Bu yöntemler kişinin vücuduna göre ve yağ oranına göre kişiden köye farklılık göstermektedir. Oldukça uygun fiyata yapılan bölgesel incelme işlemi son derece sağlıklıdır.