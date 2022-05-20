Esed'in askerlerinin öldürüp üzerinde tepindiği genç için 4 yıl sonra taziye çadırı kuruldu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi askerlerince 4 yıl önce infaz edildiği ortaya çıkan Şamlı Zib Hıreybi Ebu Hadi için yakınları, Afrin ilçesinde taziye çadırı kurdu.

Başkent Şam'daki Tadamon Mahallesi'nde 9 yıl önce rejim güçlerinin tutukluları kurşuna dizdikten sonra yakarak katlettiği görüntülerin 27 Nisan'da sızdırılmasından yaklaşık 2 hafta sonra bir infaz görüntüsü daha sosyal medyada yankı buldu.

12 Mayıs'ta sızdırılan video kaydında bir sivilin rejim askerlerince kurşuna dizilerek idam edildiği görüldü.

Görüntülerde gencin şehadet getirmeye çalıştığı sırada vurularak yere yığıldığı ve birkaç rejim askerinin cesedin üzerine çıkarak tepindiği kaydedildi.

Görüntünün hızlıca yayılmasının ardından, yargısız infaz edilen sivilin 1983 Şam doğumlu Zib Hıreybi Ebu Hadi olduğu, yakınları tarafından tespit edildi.

Şamlı aile ve yakınları, Mart 2018'den bu yana Ebu Hadi'den haber alamıyordu.

Rejim güçlerinin saldırıları ve ablukası sonrası 2018'de başkent Şam'dan Afrin'e göç etmek zorunda kalan Hıreybi ailesi, Ebu Hadi için taziye çadırı kurdu.

- "Görüntüden Zib'in öldürüldüğünü öğrendik"

Ebu Hadi'nin amcası Ali Hıreybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zib, ağabeyimin oğlu. Şoförlük ve çiftçilik yapıyordu. Rejim güçlerinin 2018'de bölgemize yoğun saldırıları oldu. Rejim güçlerinin bölgemize ilerlemesi üzerine Zib çocuklarını ve ailesini alarak başka bir köye kaçtı. Ancak Zib, geride bıraktığı bazı eşyalarını almak için tekrar Otaya köyüne gitti ve ondan sonra ondan haber alamadık." dedi.

Amca Hıreybi, yeğeninin akıbetini öğrenmek çok çaba sarf ettiklerini belirterek "Zib'in tutuklu olduğunu sanıyorduk ancak bir hafta önce durumun öyle olmadığını ve sosyal medyaya düşen görüntüden Zib'in öldürüldüğünü öğrendik. Görüntüden Zib'in köye döner dönmez yakalanıp işkenceye maruz kaldığını ve yargısız infaz edildiğini izledik." diye konuştu.

Hıreybi, yeğenin sivil olduğunu ve herhangi silahlı bir gruba mensup olmadığını belirtti.