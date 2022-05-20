Dolar 16 TL sınırına dayandı: 15,98 TL

Yurt içi piyasalarda dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, uluslararası piyasalarda düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 15,8824'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 15,9760'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 16,8980'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 19,9420'den satılıyor.

Dolar endeksi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 gerileyerek 102,9 ile iki haftanın en düşük seviyesinden kapanmasının ardından, bugün yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise 1,06'nın üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0570 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, merkez bankalarının faiz artırımları sürecinde daha agresifleşebileceği ve ekonomileri resesyona sürükleyebileceği endişelerinin gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu aktaran analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık kredi faiz oranlarında sürpriz büyüklükte indirime gitmesinin de risk iştahını desteklediğini kaydetti.

Korku ortamı yatışana kadar döviz ve pay piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.