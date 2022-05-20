Geçen yıl üniversitelerin lisans programlarına en çok 'sayısal' öğrencileri yerleşti

- Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği Raporuna göre, geçen yıl dört yıllık lisans programlarına yerleşme puan türünde en büyük dilimi, yüzde 43'lük oran ile "sayısal" öğrencileri oluşturdu. Sayısal puanlı öğrencileri, eşit ağırlık, sözel ve dil puanıyla yerleşenler izledi.

AA muhabirinin YÖK'ün Veri Analiz Serisi'nin ilk raporu olan Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği raporundan derlediği bilgilere göre, 2021 YKS'ye 2 milyon 592 bin 390 aday başvuru yaptı, 175 bin 416 aday sınava girmedi, 134 bin 918 aday tercih yapmasına rağmen bir programa yerleşemedi, 677 bin 256 aday ise tercih yapma hakkı olmasına rağmen bu hakkını kullanmadı.

YKS'ye başvuru yapan 789 bin 435 aday ise tercih hakkı kazanamadı.

Başvuran adaylardan 429 bin 528'i lisans, 385 bin 837'si ön lisans olmak üzere 815 bin 365 aday bir yüksek öğretim programına girdi.

Öğrencilerin yüzde 74,6'sı normal eğitime, yüzde 15,5'i açık öğretime, yüzde 8,3'ü ikinci öğretime ve yüzde 1,6'sı uzaktan eğitime yerleşti. Açık öğretime yerleşme oranı lisans düzeyinde yüzde 4 iken ön lisans düzeyinde yüzde 25,9'a kadar yükseldi.

Yerleşenlerin yüzde 28,1'i birinci, yüzde 15,8'i ikinci, yüzde 11'i de üçüncü tercihini kazandı, yarısından çoğu (yüzde 54,9'u) ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Adayların yüzde 52,7'si Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, yüzde 20,4'ü sayısal puan, yüzde 13,3'ü eşit ağırlık puanı, yüzde 10,7'si sözel puan ve yüzde 3'ü dil puanıyla yerleşti.

Lisans programlarına yerleşenlerde en büyük dilimi, 166 bin 102 aday ve yüzde 43'lük oran ile sayısal puan türündeki öğrenciler, sayısal puan türünü ise sırasıyla yüzde 28,1'lik oran ve 108 bin 361 aday ile eşit ağırlık öğrencileri; yüzde 22,6'lık oran ve 87 bin 171 aday ile sözel öğrencileri, yüzde 6,3'lük oran ve 24 bin 203 aday ile dil puanı öğrencileri oluşturdu.

- En çok devlet üniversiteleri

Yerleşenlerin yüzde 83,6'lık oran ile 681 bin 938'i devlet; yüzde 15,4'lük oran ile 125 bin 447'si vakıf, yüzde 0,9'luk oran ile 7 bin 560'ı KKTC ve yüzde 0,1'lik oran ile 420'si yurtdışı üniversitelerine yerleşti. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleşme oranı lisans düzeyinde ön lisans düzeyine göre daha yüksek oldu.

Öğrencilerin yüzde 31,1'i Marmara bölgesine, yüzde 20,6'sı İç Anadolu bölgesine, yüzde 4,9'u Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üniversitelere girdi.