Bursa'da fenalaşan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Togg'da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti

Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (OİBMTAL) eğitim hayatını sürdüren Güldeniz Akan’ın (15), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) mühendis olarak çalışma hayalinin, ailesine şehir değiştirttiği ortaya çıktı. Kırklareli’de yaşayan Şükriye-Ahmet Tufan Akan çifti, kızlarının OİBMTAL’yi tek tercih olarak yazıp, kazanmasıyla Bursa’ya taşındı. Eğitimci anne ve baba, öğretmenlik hayatlarına Bursa’da devam ederken, kızları Güldeniz Akan da Elektrikli Araçlar Dalı’nda eğitimini sürdürüyor. Güldeniz Akan, “Bundan sonraki kariyer hedefim mühendis olarak TOGG’da çalışmak” dedi.