Sabah yazarı: Terör ve yüz kızartıcı hariç 'şartlı salıverilme' genişletilsin

Hilal Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

'KOVİD-19 İZİNLİ' MAHKÜMLARIN DURUMU

Pandeminin ilk döneminde bazı suçlar hariç bırakılarak ve hapis cezası süreleri hesaplanarak bir kısım mahküm şartlı salıverilmişti.

Şimdiye dek 12 kez uzatılan açık cezaevi izinleri, 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. İzinlerin sona ermesiyle 80 bin mahküm cezaevine dönecek, geri dönmeyenler firari sayılacak. Ancak bu insanlar içinde iki yıldır hiçbir suça karışmayıp rehabilite olduğunu kanıtlayan, iş bulup evini geçindirenler de var.

Yüz kızartıcı veya terörle ilişkili suçlar istisna edilerek şartlı salıverme düzenlemesine bu vatandaşlarımızla alakalı şayet suç işlerlerse hem eski kalan cezayı hem de yeni suçun cezasını çekeceklerini belirten bir değişiklik yapılsa isabetli olmaz mı?

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