Erdoğan: Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?"

Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylediler peki YPG'yi neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? YPG, PKK'nın doğurduğu bir terör örgütüdür. ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Başta Almanya olmak üzere İsveç'inde de Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu, yapıyor. Bunları biz kendilerine anlattığımız gibi, ikili görüşmelerde de hep anlattık, belgeler sunduk. Bakın bunlar terör örgütüdür, işledikleri suçlar ortadadır.

Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri PKK/YPG'nin inkar edilemez bir terör estirmeleridir ama batı ne yazık ki bunları saklıyor. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zamanda da vermiyorlar. Gereği neyse bunun gereğini yapmaya devam edeceğiz.

"'Evet' diyemeyiz"

Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın İngiltere'nin Finlandiya'nın görüşme talepleri var. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak. Telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya edeceğiz. Bu terör örgütlerinin bütün belgeleri bizde olduğuna göre, bunun mağduru biz olduğumuza göre NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyiz. İsveç ve Finlandiya için aynı şeyi düşünüyorum. Kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırıyorlar, imkanlar sağlıyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine bir evet diyemeyi