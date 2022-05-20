İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayindeki kısıtlamaları kaldırdı
İngiltere, Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
Eklenme : 20 Mayıs 2022 14:21
İngiltere bir süredir Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız