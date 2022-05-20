Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş

Ankara'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Villada 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli, "Hint keneviri bitkisi" ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri olan M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine söz konusu villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada toplam 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan ve M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, kesin Türkiye'ye dönerek bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı.

70 BİN LİRAYA DÜZENEK KURDU

M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Villada 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli, "Hint keneviri bitkisi" ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden biri olan M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine söz konusu villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada toplam 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan ve M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, kesin Türkiye'ye dönerek bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı.

70 BİN LİRAYA DÜZENEK KURDU

M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.