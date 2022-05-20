Bakan Özer: Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl ilk kez yaz okul açma kararı verdiklerini belirterek, "Tüm Türkiye'deki 355 tane bilim sanat merkezinde bilim ve sanat adında 2 dersin 2. sınıftan, 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz." dedi.

Bakan Özer, Kadıköy'de bulunan Erenköy Kız Lisesi Alev Alatlı Kütüphanesi açılışında yaptığı konuşmada, ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi olan beşeri sermayenin güçlenmesi için en önemli enstrümanın eğitim olduğunu söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda bütünleyici, kapsayıcı, engellerin ortadan kaldırıldığı bir dönüşüm seferberliği yaşandığını kaydeden Özer, 2000'li yıllarda okul öncesi okullaşma oranının yüzde 11, ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 44, yüksek öğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 14 olduğunu anlattı.

Son 19-20 yıldaki eğitim seferberliği ile eğitime erişimin önündeki engellerin tamamının kaldırıldığını dile getiren Özer, bugün okul öncesi okullaşma oranının yüzde 92, ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 90, yüksek öğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 48'lere ulaştığını ifade etti.

Başörtülü kız çocuklarının eğitime erişimleri önündeki engellerin kaldırıldığının altını çizen Özer, 1999'da yürürlüğe giren katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim ve din öğretiminin yüksek öğretime erişiminin önündeki engellerin kaldırıldığını hatırlattı.

- "Yıl sonuna kadar kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona eriştireceğiz"

Bakan Özer, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasını başlattıklarını aktardı.

Bu tarihte Türkiye'de 16 bin 361 okulda kütüphane olmadığını vurgulayan Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede bu okullara kütüphane yaptıklarını, 2021 yılının sonunda Türkiye'de eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadığını açıkladı.

Bakan Özer, kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için de büyük çaba sarf ettiklerini, 26 Ekim 2021 tarihinde kütüphanelerdeki kitap sayısının 28 milyon olduğunu, öğrenci başına 1,3 kitap düştüğünü kaydetti.

Şu anda 60 milyon kitabı olan kütüphanelerden bahsettiklerini vurgulayan Özer, artık öğrenci başına 3,3 kitap düştüğünü, yıl sonuna kadar Türkiye'deki kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona eriştirecekleri, öğrenci başına düşen kitap sayısının da 7 olacağı bilgisini verdi.

Kütüphanelere aydın, mütefekkir insanların isimlerini vermek istediklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Alev Alatlı hanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum, ismini lütfettiği için bu okula. Alev Alatlı çok özel bir insan. Tarihte yolculuk yapan, geçmişe giden, geleceğe giden, dünyada dolaşan ama kalbi hep bu topraklarda olan, hep bu toprakların güçlü olması için, hep bu toprakların müreffeh olması için, eğer bu dünyaya bir topluluk söz söyleyecekse bu topluluğun Türkiye olduğu bilinciyle gençlere, bizlere yön veren bir mütefekkir. Ben kendilerini tanımaktan, kendileriyle vakit geçirmekten gerçekten iftihar ediyorum. Özel bir hukukumuz da var. Ben 2010 yılında annemi kaybettim. O tarihten itibaren gerçekten bana anne eksikliğini hiç hissettirmedi. Ne zaman sıkışsam, hayatta yürürken zorluklarda bazen mola vermem gerektiği zaman nefesini yanımda aldım. Ondan aldığım enerjiyle yola çıkıp ülkem için, devletim için, milletim için güzel şeyler yapmak için mücadele ettim. Kendilerine tüm destekleri için en içten şükranlarımı sunuyorum."

- "Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik"

Erenköy Kız Lisesi müdürünün, okulun "proje okul" olarak kabul edilmesi yönündeki teklifini de aktaran Özer, "Gerçekten bu okula, Alev Alatlı'nın isminin yaşadığı, zaman zaman uğradığı, öğretmenlerle öğrencilerle hasbihal ettiği bir okulun, proje okul olmasından daha güzel bir şey olamaz. Hayırlı olsun." dedi.

Salgın süreci ve sonrasında öğrencilerin kayıplarını ve travmalarını telafi etmek için öğrencilerin yanında olduklarını anlatan Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu sene ilk kez yaz okul açma kararı verdik. Tüm Türkiye'deki 355 bilim sanat merkezinde bilim ve sanat adında 2 dersin ikinci sınıftan, 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler yazın katılabilecekleri ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri bir kurs açıyoruz. İlave bir açılım daha yaptık. Biliyorsunuz matematik seferberliğini başlattık. Yıllardan beri kronik, kaygı üreten, artık üstesinden gelmemiz gereken, aslında çok da basit olan yolda yürümemizi, hayatı anlamamızı, hayatı yorumlamamızı kolaylaştıran matematiği herkese öğretecek şekilde yeni bir açılımla yola, seferberlikle yola devam edeceğiz. Bunun için de 4. sınıftan, 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yazın matematik yaz okuluna katılabilecekleri yaz okullarını açıyoruz."

Mahmut Özer, yabancı dille ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkati çekerek, "Yabancı dille ilgili sıkıntımız var bizim yıllardan beri. İstiyoruz ki biz şu sorunlarımızı birer birer çözelim artık. Bunlar geride kalsınlar. Yeni şeyler söyleyelim. Tüm sınıf seviyelerinde, tüm eğitim kalemlerinde bu yaz yine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında İngilizce yaz okulu açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- İstanbul'a iki yılda yeni okullar kazandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Eğitim Bakanı Özer'in koordinasyonuyla 132 okul ve 4 bin 250 dersliğin İstanbul'da ihale süreçlerinin başladığını söyledi.

Yerlikaya, bu okulların yarısına yakınının ihalelerini yaptıklarını, 2 yıl içinde yapılan bu okulları da İstanbulluların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Yazar Alev Alatlı, öğrencilere hitaben, "Benden çekeceğiniz var. Çünkü benim bir ayağım burada olacak. İlk yapmanızı istediğim şey bir gazete çıkaracağız. Bu kütüphanenin de hakkını verip bir gazete çıkaracağız. İkincisi Milli Eğitim Bakanlığının peşini bırakmayacağız. Kütüphaneler arası ödünç alma sistemi kuracağız internet üzerinden." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler kurdeleyi keserek Alev Alatlı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Özer, Alev Alatlı'nın tekerlekli sandalyesini sürerek, kütüphaneyi gezdi.

Açılışta, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da hazır bulundu.